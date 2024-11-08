Выступление Зеленского в Будапеште вырезали из трансляции

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Владимир Зеленский впервые с начала украинского конфликта приехал в Венгрию, чтобы принять участие на саммите Европейского политического общества. Его визит состоялся на фоне серьезных противоречий с венгерскими властями в отношении членства Украины в НАТО и ее поддержки в противостоянии с Россией.
Украинскому лидеру дали слово – он выступал вторым, сразу после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. За ним следовал глава Франции Эммануэль Макрон. Однако, несмотря на позицию в списке спикеров, его речь так и не была показана в режиме "онлайн" на сайте организации, в отличие от других лидеров.
Подобное решение Будапешта привело к громкому скандалу. На вопрос о причинах отсутствия трансляции венгерская сторона ответила, что речь Владимира Зеленского не была публичной. Однако украинскую делегацию подобная формулировка возмутила – они обвинили венгров во лжи, отметив, что все выступления главы Украины проходят в публичном формате.
В итоге визит украинского лидера в Венгрию не помог преодолеть противоречия между странами. По завершению саммита Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт так и не подписали двустороннее соглашение о безопасности.
"В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", – подытожил он.
Ранее депутат Рады Дубинский потребовал от Зеленского уйти в отставку.
Переизбрание Трампа изменило тактикту украинцев и американцев
Миллиардеру напомнили о его угрозах во время выборов