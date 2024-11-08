Многие украинские политики недовольны действиями киевского режима

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак выступил с разгромной речью в адрес некоторых парламентариев Верховной рады и уличил их в работе на Россию. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд депутатов выступают против официальных планов Киева по разрешению конфликта.

По его мнению, эти политики действуют в интересах России, что вызывает вопросы относительно их приверженности национальной безопасности Украины. Такое заявление Ермак сделал после того, как депутат Евгений Шевченко раскрыл свою схему завершения конфликта. Политик считает, что без американских властей не обойтись, в итоге он обратился с письмом к победившему на выборах в США Дональду Трампу с просьбой о помощи в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.

Шевченко, известный своими критическими заявлениями в адрес украинского руководства, решил обратиться к Трампу, предполагая, что он может повлиять на ситуацию и помочь в изменении курса Киева. Ермак, в свою очередь, указал на опасность таких действий, подчеркнув, что некоторые политики, как ему кажется, не понимают важности национальных интересов или действуют против них.

"Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ", – заявил сподвижник украинского лидера.

Ситуация подчеркивает растущее напряжение внутри украинского политического истеблишмента, где разногласия по вопросам национальной безопасности и внешнеполитического курса становятся все более заметными.

К слову, ранее Владимира Зеленского отправили в отставку в Раде.