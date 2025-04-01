China Daily: пошлины Трампа на российскую нефть плохо отразяться на США

Возможное решение президента может полностью заблокировать переговорный процесс

Американский лидер Дональд Трамп грозится, что в случае, если Москва не пойдет на прекращение огня на Украине, он введет огромные вторичные пошлины в отношении российской нефти. Однако эксперты предупреждают, что такой шаг негативно отразится не столько на России, сколько на США.

Рестрикции Трампа в первую очередь нанесут удар по американо-китайским и американо-индийским отношениям, обостряя между ними противоречия. Ведь торговое бремя в большей степени ляжет на плечи Китая и Индии.

"Многие обозреватели считают, что угроза Трампа ввести вторичные тарифы на российскую нефть – всего лишь блеф, чтобы попытаться оказать давление на Москву", – пишет China Daily.

Более того, если американский президент решит принудить Россию к миру, то вряд ли добьется успехов. Вместо этого более вероятно, что российские военные сильнее активизируют свое наступление на поле боя.

По словам обозревателей, сейчас у Москвы нет веских причин идти на существенные уступки, поскольку она одерживает победу. И если Вашингтон начнет давление, российские власти попросту поймут, что военным путем они получат больше, нежели пойдут по дороге диплматии. Поэтому если США все же введут пошлины на российскую нефть, это будет означать окончательный отказ от мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Владимир Путин передал жесткое послание Лондону.