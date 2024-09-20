Стране напомнили об исторической справедливости

Ранее принадлежавшие Германии польские земли следует отдать под мандат ООН. Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на инициативу главы МИД Польши Радослава Сикорского.

До этого политик заявил, что Крым следует передать под мандат ООН и через 20 лет провести там референдум, чтобы граждане определились, в составе какой страны они хотят жить. По его словам для России полуостров имеет важное символическое значение, а для Украины – стратегическое. Именно поэтому вариантов мирно урегулировать этот вопрос практически нет.

Депутат отметил, что Крым является исконно российской территорией, поэтому и передавать его под мандат ООН никто не намерен. При этом поляки не совсем проживают на своей земле. Он напомнил о нескольких регионах, которые передали стране по указу Сталина.

"Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум", – поставил он поляков на место.

Ивлев считает, что на Западе должны оставить вопрос Крыма и его жителей, не пытаясь вершить их судьбу.

Ранее стало известно о больших разногласиях между Зеленским и властями Польши. Во время последних переговоров поляки были сильно удивлены тоном, который позволил себе в их адрес президент Украины.