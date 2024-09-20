Депутат Ивлев предложил передать земли Польши под мандат ООН

Польшу поставили на место после заявления о Крыме
Фото: unsplash.com
Стране напомнили об исторической справедливости

Ранее принадлежавшие Германии польские земли следует отдать под мандат ООН. Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на инициативу главы МИД Польши Радослава Сикорского.

До этого политик заявил, что Крым следует передать под мандат ООН и через 20 лет провести там референдум, чтобы граждане определились, в составе какой страны они хотят жить. По его словам для России полуостров имеет важное символическое значение, а для Украины – стратегическое. Именно поэтому вариантов мирно урегулировать этот вопрос практически нет.

Депутат отметил, что Крым является исконно российской территорией, поэтому и передавать его под мандат ООН никто не намерен. При этом поляки не совсем проживают на своей земле. Он напомнил о нескольких регионах, которые передали стране по указу Сталина.

"Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум", – поставил он поляков на место.

Ивлев считает, что на Западе должны оставить вопрос Крыма и его жителей, не пытаясь вершить их судьбу.

Ранее стало известно о больших разногласиях между Зеленским и властями Польши. Во время последних переговоров поляки были сильно удивлены тоном, который позволил себе в их адрес президент Украины.

Источник: РИА "Новости"
По теме

"Безжалостная война": в Москве забили тревогу из-за нового страшного оружия

Человечество столкнулось с большой угрозой

Жесткое военное напоминание Москвы отрезвило Запад

НАТО посоветовали посерьезней относится к противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей