Конфликт затянулся на несколько лет

Западные государства продолжают обвинять Москву в якобы агрессии по отношению к Незалежной. Однако многие аналитики, включая зарубежных, сходятся во мнении, что России в феврале 2022 года пришлось пойти на вынужденный шаг. Своим мнением по этому поводу поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.



Известный американский военный аналитик указал на того, кто на самом деле, по его мнению, вынудил российского лидера Владимира Путина дать старт специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Макгрегор уверен, что основная вина лежит на самих Соединенных Штатах Америки, которые создали условия, при которых Российская Федерация не могла поступить иначе.

"Именно мы подтолкнули его к вводу военных сил в восточные регионы Украины", – четко обозначил свою позицию американский эксперт.

Экс-советник Министерства обороны США добавил, что наш президент всячески старается избежать прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом и самой Америкой. Владимир Путин принимает только взвешенные решения и беспокоится об обеспечении безопасности в мировом пространстве.

Макгрегор добавил, что западная пресса часто оказывается под контролем правительств, поэтому публикует лживую информацию о событиях, разворачивающихся на международной арене.

Напомним, ранее действующий американский лидер Джо Байден грубо высказался о президенте России Владимире Путине, глава Белого дома нахамил российскому коллеге.