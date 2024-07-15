ВС РФ демонстрируют высокий уровень мастерства

Западные государства рассчитывали руками киевских марионеток нанести серьезный урон Российской Федерации. Они были уверены, что за счет мощного европейского и американского вооружения Незалежной удастся одолеть Россию. Однако это оказалось грубым просчетом западных стратегов. Недавно в США по-настоящему запаниковали из-за того, что увидели в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Киева.



Речь идет об отлично слаженной работе комплексов "Искандер-М". Отечественные ракеты быстро и эффективно расправляются со всеми видами западного вооружения, переданного в руки Вооруженных сил Незалежной.

Успехи российской армии демонстрируют бессмысленность поддержки киевского режима. Западное оружие методично уничтожается и становится бесполезной грудой металлолома. Паническими настроениями по этому поводу поделились аналитики авторитетного американского журнала Military Watch Magazine.

"Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", – особо подчеркнули авторы статьи.

К слову, ранее желание варшавской администрации уничтожать российские ракеты в небе над украинским государством вызвало переполох в Североатлантическом альянсе.