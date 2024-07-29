Вояки рассчитывали на другое

Во многих украинских городах с большой симпатией и теплотой относятся к Российской Федерации и нашим военным. Немало украинских городов являются исконно русскими, так что часто люди выступают против ВСУ и с нетерпением ждут, когда их освободят бойцы российской армии. О глубокой обиде на жителей Одессы рассказали в ВСУ.



Своими переживаниями поделился комбат морской пехоты украинской армии Артем Хрыстин. Вояка рассказал, что одесситы частенько демонстрируют свое негативное отношение к защитникам киевского режима. Достаточно часто они поджигают машины украинских бойцов и в затянувшемся противостоянии поддерживают Москву.

"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", – поделился переживаниями вояка.

О том, что на Украине немало людей мечтают воссоединиться с Россией, незалежный комбат рассказал в интервью скандально известному журналисту Дмитрию Гордону*. При этом военный отдельно отметил, что такие настроения процветают не только в Одессе, но и в других украинских городах.

К слову, ранее стало известно о беспокойстве вашингтонской администрации из-за требования Москвы по отношению к киевскому режиму.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.