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Западные страны достаточно давно разминают тему начала полномасштабного военного конфликта с Российской Федерацией. В прессе активно создают образ врага и "империи зла" вокруг нашей страны. При этом некоторые аналитики уверены, что западные державы уже приступили к непосредственной подготовке к военному конфликту с Россией.
Несмотря на заявления о якобы агрессивности Москвы, именно коллективный Запад работает на эскалацию ситуации и подвергает огромному риску всю систему международной безопасности. Как отметил известный обозреватель Драголюб Боснич, на сегодняшний день уже есть признаки, свидетельствующие о том, что война действительно может быть развязана.
В своей статье для InfoBRICS Боснич отметил, что роль первой скрипки в этом деле принадлежит Германии. По оценкам аналитика, именно под эгидой этой страны западные государства готовятся к войне с Россией. В частности, об этом свидетельствует желание Берлина перебросить к российским рубежам сотни тысяч западных вояк.
"Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе", – отметил обозреватель.
Боснич добавил, что таким образом Евросоюз постепенно начал превращаться в военный альянс, который настроен на развязывание конфликта с Российской Федерацией.
К слову, ранее в украинской армии сильно обиделись на действия жителей Одессы.
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