В США заявили о пересмотре стратегии НАТО в отношении России

США приняли новое радикальное решение в отношении России
Фото: unsplash.com
Политики готовятся утвердить все в ближайшие месяцы

В НАТО собираются координально пересмотреть свою стратегию в отношении России. Такое заявление сделал помощник американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен во время слушаний в сенате.

Он не стал пояснять, в чем именно будет заключаться стратегия, указав лишь, что она поможет объединить всех союзников при будущем взаимодействии с Россией.

В последний раз стратегия пересматривалась в 2022 году после начала спецоперации на Украине. После этого в НАТО заявили, что считают страну одной из наиболее значительных прямых угроз членам альянса. Более того, РФ, по их заявлению, угрожает миру и стабильности в Европе.

В блоке полагают, что основной целью Москвы является дестабилизация стран по южному и восточному направлению от НАТО. Отдельно в документе указано, что российская сторона предпринимает попытки "нарушить свободу судоходства" в Арктической зоне.

Ранее в США заявили, что оборонный комплекс страны не готов отразить возможное нападение России и Китая. Согласно опубликованному отчету, противостояние обернется для Штатов огромными потерями и разрушениями. В этой ситуации американцы указали, что делают ставку на усиление сотрудничества с другими странами в военной сфере.

Источник: NTD
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