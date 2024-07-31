В США заявили о пересмотре стратегии НАТО в отношении России

Политики готовятся утвердить все в ближайшие месяцы

В НАТО собираются координально пересмотреть свою стратегию в отношении России. Такое заявление сделал помощник американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен во время слушаний в сенате.

Он не стал пояснять, в чем именно будет заключаться стратегия, указав лишь, что она поможет объединить всех союзников при будущем взаимодействии с Россией.

В последний раз стратегия пересматривалась в 2022 году после начала спецоперации на Украине. После этого в НАТО заявили, что считают страну одной из наиболее значительных прямых угроз членам альянса. Более того, РФ, по их заявлению, угрожает миру и стабильности в Европе.

В блоке полагают, что основной целью Москвы является дестабилизация стран по южному и восточному направлению от НАТО. Отдельно в документе указано, что российская сторона предпринимает попытки "нарушить свободу судоходства" в Арктической зоне.

Ранее в США заявили, что оборонный комплекс страны не готов отразить возможное нападение России и Китая. Согласно опубликованному отчету, противостояние обернется для Штатов огромными потерями и разрушениями. В этой ситуации американцы указали, что делают ставку на усиление сотрудничества с другими странами в военной сфере.