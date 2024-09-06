Сенатор Карасин допустил завершение конфликта между Россией и Украиной осенью

Ответ Зеленскому: в России объявили о готовности завершить конфликт осенью
Фото: unsplash.com
Но на своих условиях

Завершить российско-украинский конфликт уже этой осенью вполне возможно. Такое заявление сделал сенатор Григорий Карасин в ответ на заявление Владимира Зеленского на базе "Рамштайн". Однако он отметил, что не все так просто.

Карасин подчеркнул, что российская сторона будет готова к перемирию в любой момент на ранее обозначенных ею условиях. До этого их несколько раз четко формулировал Владимир Путин. И если украинский президент на это согласен, то противостояние вполне может завершиться в течение двух-трех месяцев.

"У меня есть большие сомнения, что это состоится, потому что Зеленский сейчас, судя по всему, бросается из стороны в сторону и ведет себя несколько алогично", – отметил сенатор.

По его словам, в любом случае нужно подождать переговорных предложений со стороны Киева. И оставаться осторожными оптимистами, подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский, обращаясь к западным партнерам, заявил, что конфликт с Россией нужно закончить до начала зимы. Он выразил надежду, что другие страны предпримут все необходимые для этого меры.

Источник: Лента.ру

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