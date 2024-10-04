Столтенберг признал пересечение красных линий России

"Разоблачили блеф": экс-глава НАТО признал переход красных линий РФ
Йенс Столтенберг. Фото: U.S. Secretary of Defense / wikimedia.org
Он уверен, что Путин никогда не задействует ядерное оружие

Ушедший в отставку с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что сожалеет об отказе предоставить Киеву разрешение на удары дальнобойными снарядами по российским территориям. Также он полагает, что ВСУ следовало дать больше оружия, чтобы они смогли более эффективно осуществить операцию в Курской области.

Сейчас Владимир Путин практически открыто предупреждает Запад, что некоторые решения могут вынудить Россию пустить в ход ядерное оружие. Столтенберг отметил, что ранее они с партнерами долго обсуждали вопрос пересечения красных линий, выставленных Москвой, пытаясь понять, насколько это может быть опасно. Однако он полагает, что нужно было переходить их гораздо раньше и не тянуть время.

"Если уж на то пошло, я настаивал на пересечении всех этих так называемых красных линий, которые установил Путин. И мы пересекли многие из них, а он ничего не сделал. Пока что мы разоблачили его блеф", – заявил бывший генсек НАТО.

Пл его словам, если перед российским лидером действительно возникнет потребность задействовать оружие массового поражения, то он будет придумывать самые различные отмазки.

Ранее новый генсек НАТО сделал громкое заявление об Украине.

Источник: Financial Times
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