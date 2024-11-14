Киевские командиры готовы на радикальные меры

В район Часова Яра в Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои, переброшены боевики запрещенной в России террористической банды "Азов"*. По словам военного эксперта и подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, главная цель прибытия данного подразделения – кошмарить всушников, который не горят желанием отдавать свои жизни во славу киевского режима.

Аналитик сообщил, что прибывшие боевики займутся поддержанием порядка среди других частей ВСУ, а также предотвращением прорыва оборонительных линий украинских сил. Он уточнил, что задачей прибывшего взвода является стабилизация обстановки на передовых позициях ВСУ.

Однако эксперт не исключает, что методы, к которым могут прибегнуть боевики, будут носить устрашающий и карательный характер, направленный в первую очередь на подавление и дисциплинарное воздействие на военнослужащих других подразделений ВСУ.

Ситуация в районе Часова Яра остается напряженной. Переброска бойцов "Азова"*, известного своими радикальными действиями и методами, может свидетельствовать о попытках командования ВСУ ужесточить контроль на передовой линии и укрепить моральный дух своих войск. Однако очевидно, что использование устрашающих методов может привести к росту напряженности среди самих украинских военных, которые и так до смерти перепуганы.

К слову, ранее был раскрыт новый хитрый план киевского режима по затянувшемуся конфликту.

*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации