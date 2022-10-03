Подготовиться к ЕГЭ без репетиторов: власти Москвы поставили задачу перед директорами столичных школ

Экспертное сообщество вырабатывает новый подход к обучению одиннадцатиклассников

Ученики старших классов и их родители крайне заинтересованы в том, чтобы сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошла успешно, ведь от количества набранных баллов зависит дальнейший путь выпускника. На это указала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проблема в том, что школы зачастую не справляются с этой задачей, и родители вынуждены нанимать педагогов и организовывать дополнительные занятия для подготовки своих детей к ЕГЭ. Пришло время менять ситуацию.

"Подход к обучению одиннадцатиклассников не менялся основательно после появления ЕГЭ. В итоге укрепилась практика репетиторства, на которое родителям необходимо тратить порой немалые средства. Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ",

– рассказала Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты сейчас вырабатывают комплекс мер, с помощью которых обучение одиннадцатиклассников будет адаптировано и сфокусировано именно на подготовке к итоговым экзаменам. О том, как предлагается поменять образовательный процесс в старших классах, будет объявлено в ближайшее время.

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