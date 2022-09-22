Юным москвичам предлагают открыть в себе талант реставратора

Юным москвичам предлагают открыть в себе талант реставратора
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Школьники узнают азы реставрации лепнины, живописи, работы с камнем и деревом

Московская "Школа реставратора" объявляет набор ребят в возрасте от 12 до 18 лет на обучение по программе предпрофессиональной подготовки дополнительного образования. На занятиях школьники узнают об основных направлениях реставрационных работ и способах сохранения памятников истории и культуры. В дальнейшем желающие смогут продолжить обучение и получить соответствующую профессию.

"Школа реставратора – это проект, созданный не только для того, чтобы привлечь в профессию как можно больше юных талантливых ребят, но и для того, чтобы просто погрузить заинтересованных школьников в специфику сохранения культурного наследия",

– рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Записаться на бесплатное обучение в "Школе реставраторов" может любой школьник с 12 лет, независимо от начального уровня подготовки, на портале mos.ru. Занятия начнутся с октября и продлятся до конца апреля. Проходить они будут по субботам с 12:00 до 14:30 на базе отделения "Реставрация и деревообработка" колледжа "26 КАДР", находящегося у метро "Кожуховская" по адресу: улица Трофимова, дом 27, корпус 2. Предусмотрены также выездные экскурсии.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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