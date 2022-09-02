На территории московских школ оборудовали почти 100 зон для воркаута

На территории московских школ оборудовали почти 100 зон для воркаута
Фото: Пресс-служба КГХ Москвы
Около детских образовательных учреждений установили современные игровые площадки

К началу нового учебного года в Москве обновили территории школ и детских садов. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, около образовательных учреждений установили более 740 современных детских площадок, оборудовали 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и школьных стадионов. Кроме этого, в школьных дворах установили энергоэффективные фонари, новые лавочки, высадили дополнительно кустарники.

"Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров",

– отметил Петр Бирюков.

Важно, что пользоваться инфраструктурой для спорта и отдыха возле школ во время каникул и по выходным смогут все местные жители.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россия нашла способ жестко отомстить за "потолок цен" на нефть

Москва готова к любому развитию событий

В США запаниковали из-за нового супероружия Путина

Американцы внимательно следят за достижениями наших конструкторов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей