На территории московских школ оборудовали почти 100 зон для воркаута

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К началу нового учебного года в Москве обновили территории школ и детских садов. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Так, около образовательных учреждений установили более 740 современных детских площадок, оборудовали 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и школьных стадионов. Кроме этого, в школьных дворах установили энергоэффективные фонари, новые лавочки, высадили дополнительно кустарники.
"Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров",
– отметил Петр Бирюков.
Важно, что пользоваться инфраструктурой для спорта и отдыха возле школ во время каникул и по выходным смогут все местные жители.
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