На территории московских школ оборудовали почти 100 зон для воркаута

Около детских образовательных учреждений установили современные игровые площадки

К началу нового учебного года в Москве обновили территории школ и детских садов. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, около образовательных учреждений установили более 740 современных детских площадок, оборудовали 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и школьных стадионов. Кроме этого, в школьных дворах установили энергоэффективные фонари, новые лавочки, высадили дополнительно кустарники.

"Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров",

– отметил Петр Бирюков.

Важно, что пользоваться инфраструктурой для спорта и отдыха возле школ во время каникул и по выходным смогут все местные жители.