Для московских школьников и учителей обновили портал "Справка "МЭШ"

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Информационный портал "Справка “МЭШ" преобразился – на обновленном сайте появилась огромная библиотека с инструкциями и руководством по работе с сервисом "Московской электронной школы", множество обучающих роликов с системой поиска ответов на любые актуальные вопросы.
Модернизирован интерфейс портала, который теперь адаптирован под любые устройства. На странице разделов теперь красочные иконки с удобным переходом между сервисами. Найти информацию стало проще – и легче, и быстрее.
Пока в тестовом режиме работают пять разделов: "Инструкции", "Вопросы", "Новости", "Документы" и "Видео". Последний – одна из главных новинок с обучающими и информационными роликами в нескольких форматах: это мастер-классы, вебинары, видеообзоры и инструкции, из которых пользователь может узнать, как работает тот или иной сервис МЭШ.
Учителям расскажут и покажут, как заполнить электронный журнал, где найти домашнее задание для ребенка, как проверить его успеваемость. В скором времени появятся новые функции – к примеру, добавление материалов в избранное или скачивание инструкции в pdf-формате.
"Московская электронная школа" является совместным проектом Департамента образования и науки с Департаментом информационных технологий Москвы, созданным еще шесть лет назад.
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