Сергей Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для московских дворов и парков

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Закупки по сервисным контрактам жизненного цикла позволят Москве получить качественное оборудование с семилетней гарантией обслуживания. В этом году власти Москвы закупят малые архитектурные формы для дворов, обслуживать ремонт которых уже будут производители.
В частности, администрация Москвы закупит свыше 56,5 тыс. единиц форм для детских и спортивных площадок с различной уличной мебелью по сервисным контрактам.
"Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет. Для города такое сотрудничество с бизнесом очень выгодно. Мы получаем качественную продукцию, гарантии и снижаем расходы бюджета", – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
В прошлом году по такому же контракту было закуплено 42,3 тыс. единиц оборудования для детских и спортивных площадок.
Программа качественной городской среды на 2023 год предусматривает благоустройство 19 площадей, улиц, набережных и 74 парков и знаковых объектов в жилых районах, а также свыше 1600 дворов.
Журналисты выдали подробности расследования