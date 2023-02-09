Сергей Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для московских дворов и парков

Сергей Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для московских дворов и парков
Фото: АГН Москва
Производители будут сами отвечать за ремонт и техобслуживание объектов по семилетней гарантии

Закупки по сервисным контрактам жизненного цикла позволят Москве получить качественное оборудование с семилетней гарантией обслуживания. В этом году власти Москвы закупят малые архитектурные формы для дворов, обслуживать ремонт которых уже будут производители.

В частности, администрация Москвы закупит свыше 56,5 тыс. единиц форм для детских и спортивных площадок с различной уличной мебелью по сервисным контрактам.

"Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет. Для города такое сотрудничество с бизнесом очень выгодно. Мы получаем качественную продукцию, гарантии и снижаем расходы бюджета", – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлом году по такому же контракту было закуплено 42,3 тыс. единиц оборудования для детских и спортивных площадок.

Программа качественной городской среды на 2023 год предусматривает благоустройство 19 площадей, улиц, набережных и 74 парков и знаковых объектов в жилых районах, а также свыше 1600 дворов.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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