Кишит крысами: что стало с любимым туристами городом

Кишит крысами: что стало с любимым туристами городом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Грызуны заполонили столицу

Как известно, Париж является одним из самых любимых городов туристов. Многие люди со всего мира мечтают попасть именно туда, а когда уезжают, надеются вернуться снова. Однако есть и те, для кого поездка в столицу Франции оборачивается большим разочарованием.

Один из путешественников, американец Грей Дэвис, поделился своим мнением о городе любви на просторах Интернета. Мужчина опубликовал в социальных сетях ролик, снятый на улицах Парижа. Турист запечатлел на камеру момент, как от него разбегается группа крыс, и сопроводил видео бурными возмущениями.

Дэвис поделился, что не ожидал встретить в европейской столице так много грызунов. Американец назвал Париж "самым кишащим крысами местом" и рассказал, что живность бегает там буквально на каждой улице. На одном из кадров путешественник даже покормил зверьков картошкой фри.

Если некоторые отнеслись к сказанному и снятому туристом с юмором, то других увиденное вывело из себя. Часть пользователей сравнило происходящее на улицах столицы Франции с мультфильмом "Рататуй". А некоторые заверили, что после подобных кадров у них напрочь пропало желание путешествовать в Париж.

Впрочем, далеко не все грызуны вызывают у людей такую бурную негативную реакцию. Ранее "Утро.ру" писало про крысу-альпиниста, которая проделала невероятный трюк на глазах у публики. Нельзя не согласиться, что в подобном случае животное и его навыки вызывают скорее восхищение, чем неприязнь.

Источник: Insider ✓ Надежный источник
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