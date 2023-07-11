Куча мусора и вонь: туристы пришли в ужас от условий отдыха в Сочи

А цены на курорте растут как грибы после дождя

В последние несколько дней Сочи оказался под властью стихии, город буквально затопило от проливных дождей. Однако переменчивая погода – явление временное, и многие туристы уже успели отдохнуть на солнечном российском курорте, а кто-то еще только собирается.

В этом году цны на отдых в Сочи значительно подросли, что отмечают отдыхающие. Сейчас в Сочи пик сезона, и рост цен вполне объясним. Но туристов волнует ряд неприятных фактов – пляжи забиты, в городе пробки от наплыва машин, а билеты на поезд порой не купить.

По данным городской администрации, загрузка отелей в Сочи на побережье уже превысила 85%. В горах эта цифра составила 74%. В этом году власти ожидают прибытие 7,2 миллиона гостей за сезон.

Сейчас найти в Сочи более-менее свободный городской пляж почти невозможно. На побережье яблоку негде упасть. Чтобы занять место на пляже, приходится приходить в шесть утра, жалуются туристы. Кроме того, туристов в этом году неприятно удивляет стоимость аренды зонтиков и шезлонгов в Сочи. Просто полежать на пляже можно за две тысячи рублей, взять в аренду лежак – 2900 рублей, беседку – десять тысяч рублей.