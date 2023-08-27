Совсем иная ментальность: чем туристка из РФ шокировала новозеландских женщин

Побывавшая в Новой Зеландии россиянка поняла, что там русских девушек не понимают

Русские девушки – самые красивые в мире. К такому выводу приходил едва ли не каждый иностранец. Но почему россиянки привлекают внимание мужчин в каждом уголке Земли? Кажется, туристка из РФ нашла ответ на этот вопрос, побывав в Новой Зеландии.

Путешественница Марина Ершова на своем дзен-канале опубликовала материал, в котором объяснила, почему новозеландские женщины не понимают русских девушек. Блогерша пишет, что вторые отличаются своей ухоженностью и стремлением выглядеть на все 100%. Русские дамы всегда следят за собой, уделяет очень много времени своему внешнему виду.

Новозеландские же женщины, напротив, далеки от этого. Они дорожат своей естественностью и не стараются выглядеть более привлекательно. Главное для них – это натуральность и удобство. Девушки из Новой Зеландии равнодушны к макияжу и красивой одежде. Очевидно, у них совсем иная ментальность.

Поэтому местные девушки не понимают россиянок, которые готовы тратить не мало денежных средств, желая выглядеть неотразимо. По словам Ершовой, новозеландки даже на встречу с мужчиной не приведут себя в порядок. А это, разумеется, поражает россиянок до глубины души.