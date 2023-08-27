Совсем иная ментальность: чем туристка из РФ шокировала новозеландских женщин

Совсем иная ментальность: чем туристка из РФ шокировала новозеландских женщин
Фото: Carsten Reisinger/www.imagebroker.com/www.globallookpress.com
Побывавшая в Новой Зеландии россиянка поняла, что там русских девушек не понимают

Русские девушки – самые красивые в мире. К такому выводу приходил едва ли не каждый иностранец. Но почему россиянки привлекают внимание мужчин в каждом уголке Земли? Кажется, туристка из РФ нашла ответ на этот вопрос, побывав в Новой Зеландии. 

Путешественница Марина Ершова на своем дзен-канале опубликовала материал, в котором объяснила, почему новозеландские женщины не понимают русских девушек. Блогерша пишет, что вторые отличаются своей ухоженностью и стремлением выглядеть на все 100%. Русские дамы всегда следят за собой, уделяет очень много времени своему внешнему виду.

Новозеландские же женщины, напротив, далеки от этого. Они дорожат своей естественностью и не стараются выглядеть более привлекательно. Главное для них – это натуральность и удобство. Девушки из Новой Зеландии равнодушны к макияжу и красивой одежде. Очевидно, у них совсем иная ментальность. 

Поэтому местные девушки не понимают россиянок, которые готовы тратить не мало денежных средств, желая выглядеть неотразимо. По словам Ершовой, новозеландки даже на встречу с мужчиной не приведут себя в порядок. А это, разумеется, поражает россиянок до глубины души. 

Источник: Дзен / Ершова Марина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Мошенники начали пугать россиян массовым переходом на цифровые рубли

Официалы уже выступили с опровержением

Путин сделал заявление об освоении "низкого" космоса

Глава государства отдал поручение "Роскосмосу" и АСИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей