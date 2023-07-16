Россиянка перечислила шесть самых бестактных вопросов от египтян

Россиянка перечислила шесть самых бестактных вопросов от египтян
Фото: Heiko Rebsch/dpa/www.globallookpress.com
У туристов есть повод для раздражения на самом популярном курорте

Россиянка Ольга, которая ведет блог о Египте на "Дзене", перечислила шесть бестактных вопросов, которые задают местные туристам. По ее словам, египтяне во время общения не понимают, что порой нарушают личные границы, и ничего плохого не видят в панибратстве.

Среди самых раздражающих россиянку вопросов от жителей Египта – о замужестве. Мол, его начинают задавать уже во время паспортного контроля. Египтян, как правило, не смущает наличие мужа, ведь они почти уверены – женщина приехала ради встречи с экзотичными мужчинами. 

Также Ольга считает бестактным вопрос "Как тебя зовут?". Его задают бармены, официанты, торговцы, желая сблизиться с клиентом, который, как правило, этого не желает. Россиянку также раздражает любопытство египтян относительно места пребывания туриста. Якобы так местные пытаются понять, насколько обеспеченным является гость.

Крайне неуместным женщина считает вопрос о религии. Дескать, в России этот вопрос считается довольно личным, и его не задают ввиду такта. Кстати, Ольгу также раздражает момент, когда египтяне пытаются выяснить, откуда турист приехал. 

И последний бестактный вопрос от египтян – "Кем ты работаешь?". По словам россиянки, живущий в Египте люди считают профессию яркой характеристикой человека. Если такой вопрос задает продавец на рынке, значит, он уже определил для покупателя иную цену товаров. 

Источник: Дзен / Ольга о Египте и не только ✓ Надежный источник
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