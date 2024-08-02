Глава ОВА Кипер осудил позицию мэра Одессы Труханова по переименованию улиц

Власть имущие по-разному смотрят на ситуацию

Грандиозный скандал разгорелся в Одессе. Там в словесной перепалке схлестнулись местный градоначальник Геннадий Труханов и руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Чиновники придерживаются разных взглядов на вопросы, связанные с повальной сменой названий улиц в этом городе.



Кипер заявил о том, что сделает все для полного переформатирования Одессы. Он считает, что в этом городе не должно остаться ни одной улицы, хотя бы как-то связанной с Россией. В свою очередь Труханов с этим не согласен и пытается сохранить исторический облик древнего города. В связи с этим глава ОВА резко ответил оппоненту в социальных сетях.

"Если кто-то очень хочет осуществлять прогулки по улицам с имперскими/советскими названиями – есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса", – заявил он.

Кипер объявил, что Одесса якобы является исконно украинским городом, который был создан исключительно руками незалежных. Ранее он заявил о смене названия Пушкинской улицы на Итальянскую, бульвар Жванецкого теперь хотят называть бульваром Военно-морских сил, также грядут многие другие перемены.

Труханову это не понравилось, он подчеркнул, что как мэр не имеет никакого отношения к тотальной смене названий. Градоначальник пытается защитить исторический облик любимого города, поэтому нарвался на жесткую критику Кипера.

К слову, ранее в украинской армии объявили о глубокой обиде на одесситов.