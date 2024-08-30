Последний "привет" от покойника нашли рядом с его останками

Бойцы-разведчики группы "Центр" продемонстрировали трофеи, захваченные на позициях незалежных вояк. Среди обнаруженных российскими военными предметов особое внимание привлекло оружие, на пластиковом магазине которого была выцарапана надпись. Таинственное послание от погибшего всушника российским военным выглядит очень трагично.



Последний "привет" от погибшего бойца, найденный рядом с останками владельца оружия, гласит: "Если хочешь знать цену жизни – спроси у покойника".

Такая философская надпись напоминает о трагической реальности боевых действий. Киевский режим не щадит украинских солдат и продолжает отправлять их в "мясные штурмы". Трофеи, такие как этот Калашников, становятся своеобразными символами разрушенных судеб.

Автомат с "приветом" с того света оказался одним из самых запоминающихся трофеев. Его обнаружили рядом со скелетом несчастного украинского вояки. Также на позициях были найдены гранаты и гранатометы из различных стран, а еще раритетный американский телефон 1958 года.

К слову, ранее стало известно, что происходит с американцами и британцами под Курском.