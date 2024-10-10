Bloomberg: ВСУ смогут удерживать Курскую область еще несколько месяцев

Украинцы рассчитывают продержаться на территории до начала переговоров

Украинская армия сможет удерживать позиции в Курской области еще несколько месяцев, поскольку за все время операции не столкнулась с большими проблемами при поставках грузов, сообщает Bloomberg.

Вместе с этим, по словам журналистов, российские войска сконцентрированы на продвижении в зоне СВО, а под Курском предпринимают ограниченные контратаки. У украинцев дополнительно есть еще одно преимущество – ВСУ стали получать более стабильные поставки вооружения после нехватки.

Для украинского лидера Курская область является разменной монетой – он планирует использовать ее в потенциальных переговорах с Москвой, однако до сих пор неясно, когда они могут состояться.

"Союзники Украины отмечают, что Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы положить конец войне с Россией", – указывают источники.

По словам высокопоставленных официальных лиц США, пока Украина пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы, а также начинает планировать действия на следующий год, в том числе увеличение набора личного состава.

Ранее СМИ сообщили о готовности Киева прекратить огонь в том случае, если будут получены некоторые гарантии со стороны ЕС и НАТО.