Bloomberg: ВСУ смогут удерживать Курскую область еще несколько месяцев

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Украинская армия сможет удерживать позиции в Курской области еще несколько месяцев, поскольку за все время операции не столкнулась с большими проблемами при поставках грузов, сообщает Bloomberg.
Вместе с этим, по словам журналистов, российские войска сконцентрированы на продвижении в зоне СВО, а под Курском предпринимают ограниченные контратаки. У украинцев дополнительно есть еще одно преимущество – ВСУ стали получать более стабильные поставки вооружения после нехватки.
Для украинского лидера Курская область является разменной монетой – он планирует использовать ее в потенциальных переговорах с Москвой, однако до сих пор неясно, когда они могут состояться.
"Союзники Украины отмечают, что Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы положить конец войне с Россией", – указывают источники.
По словам высокопоставленных официальных лиц США, пока Украина пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы, а также начинает планировать действия на следующий год, в том числе увеличение набора личного состава.
Ранее СМИ сообщили о готовности Киева прекратить огонь в том случае, если будут получены некоторые гарантии со стороны ЕС и НАТО.
Российские военные продолжают зачищать местность от противника