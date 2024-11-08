Эксперт рассказал о сигнале Путина к США во время выступления на "Валдае"

Не исключено, что это приведет к завершению СВО

Президент Владимир Путин во время своего выступления на дискуссионном клубе "Валдай" публично обратился к Дональду Трампу и поздравил бизнесмена с переизбранием на должность. Академик Александр Дынкин уверен, что это стало важным сигналом со стороны российского лидера в адрес США.

В процессе выступления Путин неоднократно указывал на позиции Москвы в отношении различных международных вопросов и воспользовался случаем, чтобы показать Вашингтону готовность к контактам, указал эксперт.

"Это основной сигнал мира. Но он [Путин] подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису", – приводит его слова ТАСС.

По его мнению, благодаря речи российского лидера в Сочи появился реальный шанс закончить спецоперацию на Украине. Владимир Путин еще раз обозначил основные приоритеты Москвы: это нейтральный статус соседнего государства и фиксация новых границ.

Дынкин отметил, что администрации Джо Байдена не был интересен вопрос урегулирования украинского конфликта. Зато команда Дональда Трампа еще во время предвыборной компании обещала приложить все необходимые усилия, чтобы прекратить кровопролитие.

Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп полностью готовы к переговорам. Бизнесмен после своего переизбрания выражал мнение, что ему удастся созвониться с главой России после вступления в должность.