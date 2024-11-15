WSJ: Иран передал США заверения в непричастности покушения на Трампа

Покушение на Трампа: Иран оказался ни при чем
Дональд Трамп. Фото: Gage Skidmore from Surprise / wikimedia.org
Тегеран опасается последствий после прихода республиканца к власти

В октябре Иран отправил администрации Байдена письменные заверения в том, что они не предпринимали попыток ликвидировать Дональда Трампа. Обмен сообщениями произошел по засекреченным каналам в надежде снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном в преддверии прихода республиканца к должности главы США, сообщает The Wall Street Journal.

Иранское письмо стало ответом на частное письменное предупреждение американцев о том, что угрозы Трампу являются важнейшей проблемой национальной безопасности и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны. 

Журналисты напоминают, что Тегеран давно клялся отомстить Трампу за его решение отдать приказ об ударе беспилотника США в январе 2020 года, в результате которого погиб Касем Сулеймани. Американские официальные лица говорят, что Иран также пытался нанести вред другим должностным лицам администрации бизнесмена.

Иран, в свою очередь, опровергает сведения о подготовке убийства Трампа, называя обвинения "третьеразрядной комедией". При этом иранский ответ, который не был подписан конкретным лицом, повторил риторику в адрес Трампа и его преступления. Источники, близкие к Тегерану, утверждают, что они пытаются избежать возможных проблем после прихода к власти республиканца и даже возможно добиться снятия некоторых санкций со страны.

Ранее Волкер назвал причиной теплого отношения Трампа к Путину план сделки по Украине.

Источник: The Wall Street Journal
По теме

США готовят финальный удар по России до прихода Трампа к власти

Вашингтон решился на новый шаг по просьбе Брюсселя

Поведение SHAMAN вызвало жуткое недовольство в России

В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей