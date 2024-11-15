WSJ: Иран передал США заверения в непричастности покушения на Трампа

Тегеран опасается последствий после прихода республиканца к власти

В октябре Иран отправил администрации Байдена письменные заверения в том, что они не предпринимали попыток ликвидировать Дональда Трампа. Обмен сообщениями произошел по засекреченным каналам в надежде снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном в преддверии прихода республиканца к должности главы США, сообщает The Wall Street Journal.

Иранское письмо стало ответом на частное письменное предупреждение американцев о том, что угрозы Трампу являются важнейшей проблемой национальной безопасности и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны.

Журналисты напоминают, что Тегеран давно клялся отомстить Трампу за его решение отдать приказ об ударе беспилотника США в январе 2020 года, в результате которого погиб Касем Сулеймани. Американские официальные лица говорят, что Иран также пытался нанести вред другим должностным лицам администрации бизнесмена.

Иран, в свою очередь, опровергает сведения о подготовке убийства Трампа, называя обвинения "третьеразрядной комедией". При этом иранский ответ, который не был подписан конкретным лицом, повторил риторику в адрес Трампа и его преступления. Источники, близкие к Тегерану, утверждают, что они пытаются избежать возможных проблем после прихода к власти республиканца и даже возможно добиться снятия некоторых санкций со страны.

Ранее Волкер назвал причиной теплого отношения Трампа к Путину план сделки по Украине.