В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины

Ситуация с украинскими военными, которые сражаются в зоне СВО, катастрофическая – фиксируются массовые случаи бегства, проблемы с алкоголем и наротиками. Некоторым бойцам приходится сидеть на позициях по месяцу, не дожидаясь ротации, что сильно изматывает их моральное состояние, сообщает польский Onet.

Источники говорят, что в некоторых ситуациях российские обстрелы длятся круглыми сутками. В ход идут артиллерия, беспилотники или штурмовики. Справится с таким натиском, особенно в условиях нехватки личного состава, удается не многим.

"Побеги усилились, поскольку у нас стало не хватать людей и начались ожесточенные бои. Люди не выдерживают морально, многие разбегаются, глядя на мою роту, это легко процентов 20, хотя точно подсчитать сложно, потому что у нас и боевые потери большие", – рассказал один солдат.

При этом и за границей отмечают, что не могут приступать к обучению военных групп из-за нехватки в них добровольцев. Некоторые после прибытия в другую страну и вовсе принимают решение сбежать и скрыться. Такая тенденция вызывает серьезное возмущение в Европе, где понимают, что попросту тратят огромные средства на подготовку украинских солдат. Особено европейцев возмущает, что после подготовки некоторые подразделения все равно несут огромные потери, поскольку учения оказываются неэффективными.

Ранее на Украине заявили о необходимости признать проигрыш и вынести из ситуации уроки.