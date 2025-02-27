Наши военные продолжают громить противника

Российские войска нанесли два мощных удара по комплексу зданий СБУшников в городе Запорожье. Сообщается, что эта атака позволила уничтожить порядка десяти незалежных спецов. Такими важными сведениями поделился глава поддерживающих нашу страну подпольщиков из Николаева Сергей Лебедев.

Первая атака была обрушена на основное административное здание управления СБУшников в конце прошлого месяца. По словам подпольщика, "крылатый боец" залетел в помещение на верхнем этаже, после чего началось сильное возгорание.

На место прибыли медики и спасатели, которые пытались найти выживших. Сообщается, что четыре человека получили ранения разной степени тяжести, а 10 человек отправились на тот свет.

Второй удар был нанесен спустя несколько дней по внутреннему двору зданий. Источники отмечают, что в результате атаки было много серьезно раненых, а также произошло детонирование одного или двух авто.

Напомним, ранее стало известно о разгроме логова украинских нацистов под Киевом.