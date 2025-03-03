Вице-глава США сбежал с семьей в тайное место после ссоры с Зеленским

Проукраинские активисты вынудили политика скрываться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на горнолыжный курорт в Вермонте вместе с семьей после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Отдохнуть у политика не вышло – его визит был сорван украинскими активистами, которые поджидали мужчину на склоне. В результате ему пришлось сбежать оттуда в тайное место.

По данным СМИ, люди встретили Вэнса плакатами "Поезжайте в Россию", "Вэнс – предатель" и "Вэнс – нацистское отродье". Его, как и президента Трампа, обвиняли в служении Владимиру Путину. Как только охрана политика заметили протестующих, было принято решение переправить его подальше оттуда.

Напомним, во время встречи в Белом доме Вэнс обвинил Зеленского в неуважении после того, как тот пришел с обвинениями в Вашингтон, который помогал ему в течение последних трех лет сопротивляться России. Вице-президент указал на проблемы с мобилизацией на Украине и призвал лидера быть благодарным за то, что Трамп сейчас пытается положить конец конфликту.

Беседа оказалась настолько трудной, что даже вывела украинского посла в США на эмоции в Овальном кабинете. Ее реакция попала на видео.