Вице-глава США сбежал с семьей в тайное место после ссоры с Зеленским

Вице-глава США сбежал с семьей в тайное место после ссоры с Зеленским
Джей Ди Вэнс. Фото: Gage Skidmore from Surprise / wikimedia.org
Проукраинские активисты вынудили политика скрываться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на горнолыжный курорт в Вермонте вместе с семьей после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Отдохнуть у политика не вышло – его визит был сорван украинскими активистами, которые поджидали мужчину на склоне. В результате ему пришлось сбежать оттуда в тайное место.

По данным СМИ, люди встретили Вэнса плакатами "Поезжайте в Россию", "Вэнс – предатель" и "Вэнс – нацистское отродье". Его, как и президента Трампа, обвиняли в служении Владимиру Путину. Как только охрана политика заметили протестующих, было принято решение переправить его подальше оттуда.

Напомним, во время встречи в Белом доме Вэнс обвинил Зеленского в неуважении после того, как тот пришел с обвинениями в Вашингтон, который помогал ему в течение последних трех лет сопротивляться России. Вице-президент указал на проблемы с мобилизацией на Украине и призвал лидера быть благодарным за то, что Трамп сейчас пытается положить конец конфликту.

Беседа оказалась настолько трудной, что даже вывела украинского посла в США на эмоции в Овальном кабинете. Ее реакция попала на видео.

Источник: Breitbart
По теме

Вероятный преемник Зеленского пригрозил России: "Украина не сдастся"

Военный раскрыл планы на переговоры с Москвой

"Вы не имеете права": Зеленский и Трамп наорали друг на друга в прямом эфире

Украинский президент поругался с главой США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей