Улетевший из России Васильев рассказал о своем задержании на границе США

Ведущий пожаловался на проверку багажа, которая заняла целую вечность

Российский историк моды и экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев, покинувший страну, пожаловался на проверку, которую ему устроили американцы на границе.

Все растянулось на полчаса, хотя сначала его заверяли, что ждать придется еще больше. Вдобавок Васильеву запретили использовать телефон. Ну а от рекомендации все заранее собрать на случай возможной депортации искусствовед выпал в осадок.

В конце-концов, сотрудница погранслужбы улыбнулась и ответила, иронизирует ведущий, что бриллиантов из Лувра в сумке нет – все произошло как раз в тот самый день.

"В общем, я не предвидел такого случая и не рассчитывал", – делится впечатлениями историк моды.

Кстати, на паспортном контроле его узнали: одна из сотрудниц сообщила, что проходила обучение в школе моды и читала книгу Александра.

А недавно Васильев похвастался подарком от Аллы Пугачевой, полученным еще несколько лет назад – та пригласила его в свой замок в Подмосковье, преподнеся аж 16 сценических костюмов. В них она выступала на сцене в разные периоды своей карьеры. Среди нарядов – платья из 70-х, 80-х и 90-х годов.