Шепелев резко ответил на обвинения в том, что "недолюбил" сына от Фриске

Фото: АГН Москва
Ведущий вступил в спор с подписчицей, назвав ее слова фантазией и домыслами

Дмитрий Шепелев довольно резко отреагировал на обвинения подписчицы: та заявила, что отец "недодает любви" старшему сыну Платону, которого ему родила Жанна Фриске.

Так, пользовательница заявила, что Шепелев регулярно просит советы по воспитанию детей (в одном из постов телеведущий сообщил, что читает литературу на эту тему), и не осознает, что время уже миновало, а Платону не хватает отцовской любви.

"Вы уже упустили моменты, которые можно еще наверстать. Надо было с пеленок уделять должное внимание: читать сказки, походы в зоопарк, в театр", – высказалась пользовательница.

Дмитрия, похоже, такая формулировка задела: тот написал в ответ, что подписчица "наговорила глупости", и ее сообщение – не более чем домыслы и фантазия. 

"И давайте условимся, что впредь вы будете писать про себя, то, о чем знаете хорошо. И не будете писать о нас, потому что не знаете об этом ровно ничего. Спасибо", – отреагировал задетый Дмитрий.

До этого Дмитрий жаловался на трудный период у Платона, который уже достиг пубертата – старший сын закрывается в комнате и не ужинает по расписанию.

