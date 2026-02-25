Шепелев пожаловался на проблемы с воспитанием сына от Фриске

Шепелев пожаловался на проблемы с воспитанием сына от Фриске
Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети
Шоумен поделился подробностями личной жизни

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал подписчикам о непростом периоде в отношениях с сыном Платоном, которому скоро исполнится 13 лет. Как оказалось, подростковый возраст уже дает о себе знать – мальчик все чаще закрывается в своей комнате, избегает семейных ужинов и отвечает на вопросы отца коротко и с заметным раздражением.

Мужчина признался, что переживает из-за перемен в поведении сына и старается быть более внимательным родителем, чем когда-то были его собственные мама и папа. Чтобы лучше понять происходящее, он начал читать книги о переходном возрасте и искать объяснение тем изменениям, которые происходят с подростком.

Телеведущий обратился к подписчикам за советом, попросив поделиться полезной литературой или любыми рекомендациями, которые могут помочь ему наладить контакт с любимым наследником.

Платон появился на свет в 2013 году в отношениях шоумена с Жанной Фриске. После рождения сына у певицы обнаружили тяжелое заболевание, и в 2015 году она ушла из жизни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

