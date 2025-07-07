Шепелев объяснил, почему впервые решил жениться

Шепелев объяснил, почему впервые решил жениться
Фото: соцсети
Ведущий намерен узаконить отношения со своей возлюбленной в ближайшее время

Дмитрий Шепелев сделал объявление, что решил жениться – впервые к своим 42 годам. Его избранницей является Екатерина Тулупова, с которой они растят общего сына и детей от своих предыдущих отношений. Сообщается, что пара уже подала заявление в ЗАГС, а осенью они устроят официальное торжество.

Отношения между Дмитрием и Екатериной начались девять лет назад благодаря детям, которые стали дружить. В результате искра вспыхнула и между родителями, превратившись в большое чувство. Вскоре у них родился сын, но, несмотря на появление общего ребенка, Шепелев не спешил вести возлюбленную под венец, напоминает женский журнал "Клео.ру"

В недавнем интервью он рассказал, что решил жениться впервые за столько лет по нескольким причинам. Первая – он хотел, чтобы в их жизни появилось еще одно приятное воспоминание. А вторая – один совет от Михаила Жванецкого.

"Мы ненадолго остались с ним наедине, и он мне сказал: "Дима, никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя"", – вспомнил Шепелев.

Напомним, на Жанне Фриске телеведущий женат не был. По его словам, они хотели заключить брак после того, как ситуация со здоровьем певицы наладится, но этого так и не случилось.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, что отец Фриске однажды напал на него с ножом.

Источник: Telegram

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