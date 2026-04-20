Москва развивает телемедицину для детей с особыми потребностями - Собянин

Система поддержки маленьких пациентов охватывает более 9 тысяч особенных детей

В Москве продолжается развитие телемедицинских услуг для детей с хроническими заболеваниями и особыми медицинскими потребностями. За прошлый год в столице открыли шесть специализированных детских центров, где лечат патологии сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а также четыре центра ранней помощи для малышей с нарушениями развития. К этим учреждениям прикреплено свыше пяти тысяч ребят, еще более четырех тысяч маленьких пациентов регулярно проходят комплексное наблюдение и коррекцию состояния на ранних стадиях.

Одним из важных элементов системы стала телемедицина, позволяющая родителям получать консультации врачей без необходимости ехать в медицинское учреждение. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, онлайн-приемы доступны всем детям, прикрепленным к этим центрам, и не требуют дополнительных направлений. Записаться на дистанционную консультацию можно через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru. За время работы сервиса специалисты провели уже более шести тысяч таких консультаций, что значительно сократило нагрузку на семьи и позволило оперативно решать вопросы, связанные с лечением и реабилитацией.

Во время онлайн-приема врач может изучить результаты анализов, обсудить симптомы, скорректировать терапию, выписать рецепты и определить, требуется ли очное обследование. Это особенно важно для семей, где каждый визит в центр связан с логистическими трудностями, включая транспортировку ребенка с ограниченными возможностями. Теперь родители могут уточнить дальнейшие шаги, не покидая дома, что делает процесс сопровождения более гибким и комфортным.

Вся медицинская информация сохраняется в электронном виде. Таким образом у разных специалистов есть доступ к полной истории болезни пациента, что позволяет принимать взвешенные решения на основе накопленных данных. В то же время родители могут в любое время открыть электронную карту ребенка и увидеть результаты исследований, заключения врачей и назначения. Прозрачность и доступность медицинской информации повышают вовлеченность семей в процесс лечения и способствуют более точному соблюдению рекомендаций.

Городская система построена так, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка на всех этапах – от первых признаков отклонений до длительного контроля за хроническим состоянием. Благодаря ранней диагностике и постоянному мониторингу московские врачи редко сталкиваются с запущенными формами заболеваний. Это напрямую влияет на эффективность терапии и качество жизни маленьких пациентов.

Проект соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение" в части повышения доступности и качества медицинской помощи детям. Он демонстрирует, как цифровые технологии и специализированная инфраструктура могут работать вместе, создавая устойчивую систему поддержки для самых уязвимых пациентов.