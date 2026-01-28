Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Цифровой помощник москвичей стал еще удобнее

Московский портал mos.ru продолжает развиваться, делая повседневные задачи горожан проще и быстрее. В 2025 году запустили и модернизировали свыше 10 услуг и сервисов – от покупки билетов в театр до поиска домашнего питомца и помощи с ремонтом. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, общее число обращений на портал за год превысило миллиард – это на четверть больше, чем годом ранее.

Одним из главных новшеств стал сервис "Мосбилет". Теперь в одном месте можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и фестивали – без наценки и комиссии. Есть и бесплатные мероприятия: их легко найти через фильтры по жанрам, датам и популярности. Пользователи могут пользоваться персональными подборками, рекомендациями культурных деятелей и программой лояльности – билеты доступны за баллы. Поддерживается работа с Пушкинской картой.

Новый сервис "Моспитомец" открыл доступ к онлайн‑каталогу животных из городских приютов. Более тысячи анкет (из 13 приютов) содержат фото, возраст, размер и особенности характера питомцев. Все животные чипированы и привиты; через сервис можно записаться на встречу, чтобы познакомиться с будущим четвероногим другом.

Для семей с детьми заработал суперраздел "Москва – детям". Он объединил услуги и информацию от младенчества до студенчества: блоки "Здоровье", "Образование", "Социальная поддержка", "Будущим родителям", "Досуг и развитие". Здесь удобно записываться в детский сад, школу, кружки и секции. Раздел уже привлек свыше 269 тысяч пользователей, а число визитов превысило 328 тысяч.

В электронном дневнике школьника появилась функция информирования о выездных мероприятиях: родители видят календарь событий и могут дать согласие на участие ребенка. Педагоги получили инструмент для оперативного сбора сведений.

Тем, кто планирует ремонт, поможет "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения". Сервис поясняет, какие работы требуют согласования с Мосжилинспекцией, для каких нужна проектная документация или эскиз, и какие документы подготовить. Сервисом уже воспользовались более 24 тысяч раз.

Для оформления загранпаспорта работает спецпроект с интерактивной картой центров "Мои Документы": на ней видна загруженность отделов по вопросам миграции, что позволяет выбрать удобное место для получения услуги. Можно заполнить электронное заявление на загранпаспорт нового образца.

Обновлены и мобильные приложения. В "Моей Москве" услуги сгруппированы в пяти разделах ("Дом", "Семья", "Здоровье", "Транспорт", "Досуг"), добавлены виджеты и раздел "События". С 2019 года приложение установили более 8,9 млн раз, а в 2025‑м – свыше 1,5 млн. В "Госуслугах Москвы" появился раздел "Платежи" для быстрой оплаты счетов и блок "Избранные услуги" для часто используемых сервисов; расширена функция "Внесение показаний" (теперь и по теплу). За 2025 год приложение скачали более миллиона раз.

Еще одна новинка года – медиабанк "Мосфото" с десятками тысяч профессиональных фото и видео о столице. Материалы можно бесплатно скачивать и использовать в соцсетях, презентациях и на других ресурсах. Коллекция регулярно пополняется.