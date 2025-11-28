Продажа билетов на катки открыта в сервисе "Мосбилет"

Там же можно зарегистрироваться для бесплатного посещения городских катков

Катание на коньках – одно из самых любимых зимних развлечений москвичей. Спланировать заранее досуг и избежать очередей в раздевалку поможет сервис "Мосбилет". Там уже сейчас можно приобрести билет на каток или забронировать временной слот для бесплатного посещения.

Прошлой зимой одним из самых популярных был каток на Болотной площади. В этом году ледовая площадка станет больше, одновременно здесь смогут кататься до 500 человек. Территорию украсят нарядная елка и арт-объект в виде огненной лошади – символа 2026 года. Регистрация посетителей уже доступна в "Мосбилете".

На набережной Москвы-реки в "Коломенском" каток откроется впервые, но уже известно, что он станет одним из самых больших в столице - протяженность составит 1,7 км.

Каток в Парке Горького тоже займет новое пространство этой зимой: искусственным льдом впервые покроют площадь перед аркой главного входа. В центре установят новогоднюю ель и праздничные инсталляции.

На фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве" оборудуют сразу 26 катков. Самые крупные из них появятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево, Вешняки и др. На большинство из них вход будет бесплатным.

На этих и других столичных катках для удобства посетителей предусмотрены камеры хранения, места для отдыха, пункты заточки и аренды коньков. Дети до 10 лет смогут выходить на лед в сопровождении взрослых, ребятам в возрасте от 10 до 14 лет разрешат кататься самостоятельно, но только с письменного согласия родителей.