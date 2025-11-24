Проект "Зима в Москве" экологично преобразит городские площадки

Фото: mos.ru
Для создания праздничной атмосферы на улицах декораторы используют украшения прошлых сезонов

Оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников появятся в Москве к началу проекта "Зима в Москве". Главная идея уличного декора наступающего сезона — ответственный экологичный подход к созданию городского дизайна и разумное распределение ресурсов.

В центре Москвы преобразятся к празднику около 20 популярных площадок. При продумывании новых зимних образов дизайнеры объединят традиционную русскую культуру и современные художественные приемы, а для воплощения своих задумок используют материалы предыдущих сезонов.

Так, Никольская улица превратится в сказочный лес: ее аллеи украсят густые заснеженные можжевельники, березы, черные сосны, боярышники, падубы и рождественские ели. Игра света и цвета подчеркнет тонкость резных конструкций, сохраняя впечатление живой иллюстрации.

Столешников переулок оформят в нежных пастельных тонах, с лепниной и элементами "сладкого" декора. Воздушную композицию дополнят природные акценты: плавные очертания вяза "пендула" в изумрудных тонах, блестящая листва османтуса и падуба. Русские и сербские ели, декорированные стеклянными матовыми шарами с перламутровым эффектом, придадут территории особое очарование: цветовая палитра украшений варьируется от нежно‑розового до небесно‑голубого. Многоуровневые конструкции, полюбившиеся москвичам в летние сезоны, зимой превратятся в нарядные торты из лапника, украшенные свечами, лентами и шарами. 

Принцип повторного использования праздничных конструкций в Москве не только позволяет экономить ресурсы, но и значительно сокращает объем отходов при создании декоративных пространств. Этой зимой в украшении города задействуют более 90% элементов и материалов, которые радовали москвичей и туристов в прошлые сезоны.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и продлится до 28 февраля. Он объединит культурные, образовательные, спортивные мероприятия, которые будут интересны горожанам и гостям столицы всех возрастов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
