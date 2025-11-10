Как бизнесу провести мероприятие "Зимы в Москве" на своей площадке

Участие в проекте — эффективный способ повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов

Приближается зима, а значит и время старта очередного сезона городского проекта "Зима в Москве". В этот раз он продлится с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Прием заявок на участие уже открыт. Причем предприниматели могут организовать мероприятия на собственных площадках в рамках раздела "Время возможностей для бизнеса".

Чтобы присоединиться к проекту, предпринимателю нужно определиться с формат участия. Например, можно разработать специальное предложение со скидкой, запустить акцию с бесплатными подарками или услугами, организовать бесплатное мероприятие – мастер‑класс, лекцию, пробное занятие и т.д.

Подать заявку можно через портал mos.ru, выбрав вариант "На своей территории" и заполнив анкету. Там же можно выбрать удобный способ получения материалов для брендирования площадки в фирменном стиле проекта. Заявку рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Если потом предприниматель захочет изменить условия акции, он сможет отправить соответствующий запрос, но не позднее чем за три рабочих дня до запланированного мероприятия.

Участники проекта получат ряд преимуществ. Во‑первых, им будет передан зимний "Бизнес‑бокс" – набор инструментов от лидеров рынка, который поможет в развитии дела. Во‑вторых, организаторы обеспечивают участникам пиар‑поддержку: информация о компаниях появится в СМИ и социальных сетях, а также будет размещена в крупнейшем городском туристическом сервисе Russpass и в геосервисах "Яндекс Карты" и 2ГИС. Такая широкая рекламная кампания позволяет существенно сэкономить ресурсы на самостоятельную рекламу.

По всем вопросам, связанным с участием в проекте, можно получить бесплатную консультацию по телефону +7 495 225‑14‑14 или через портал ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

"Зима в Москве" – ключевое событие сезона, которое объединяет город и бизнес, стимулируя развитие туризма, торговли, сферы услуг и креативных индустрий. Проект делает зимний сезон не только ярким и праздничным, но и экономически значимым для столицы.