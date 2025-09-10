Спецпроект "Время возможностей" приглашает на мероприятия в День города

Проект реализуется в рамках "Лето в Москве" с 1 июня по 14 сентября

Всегда яркая и гостеприимная Москва в дни своего 878-летия планирует еще больше интересных мероприятий для жителей и гостей столицы. В подготовке праздника, который пройдет в ближайшие выходные, принимают активное участие представители сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры, спорта, гостиничного бизнеса столицы, многие из которых стали участниками спецпроекта "Время возможностей".

"Время возможностей" – это одна из форм городской поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели получают площадку для деятельности и анонсирование мероприятий, демонстрируют потребителям свои услуги и товары, а москвичи и туристы благодаря этому могут познакомиться с локальными брендами, попробовать новые формы досуга и интересно провести время.

Так, в гастромаркете "Парк фудхолл" на юго-западе Москвы в Дни города состоятся бесплатные творческие мастер-классы для детей. В ресторане "Спутник" в рамках спецпроекта пройдут бесплатные концерты под открытым небом. Желающие освоить бокс, самбо и другие виды борьбы могут до 14 сентября посетить занятия в клубах единоборств Namode с 25-процентной скидкой. Скидку 25% на входной билет до 14 сентября получат также посетители арт-пространства "Эйфория", где представлены авторские инсталляции и оборудована необычная фотозона.

Полную программу мероприятий и условия посещения можно посмотреть на сайтах главного проекта сезона "Лето в Москве" и локальных площадок.