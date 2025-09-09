Фестиваль "Киберзарница-2025" объединит киберспорт и военную подготовку

Посетители смогут попробовать силы в спортивном ориентировании, тактической медицине, работе с оружием и техникой, а также сдать нормы ГТО и сыграть в лазертаг

Большая спортивная арена "Лужники" ждет москвичей и гостей столицы 21 сентября на фестивале "Киберзарница-2025", где современный киберспорт объединится с мероприятиями традиционной военной подготовки.

Старшее поколение наверняка помнит игру "Зарница", которой увлекались советские школьники. По словам президента Федерации компьютерного спорта Москвы Максима Флера, "Киберзарница" – это современное переосмысление военно-спортивных командных мероприятий.

"Она позволяет сочетать традиционные тактические навыки с цифровыми технологиями, что особенно актуально в эпоху цифровизации и массового использования киберспортивных умений", – считает Флер.

В рамках "Киберзарницы-2025" в "Лужниках" пройдут финальные матчи турниров по "Миру танков" и Counter-Strike 2. Чтобы принять участие в открытом турнире по Counter-Strike 2, нужно зарегистрироваться на платформе "Московский киберспорт" и пройти отборочный тур, который состоится 13 и 14 сентября.

Кроме этого, на площадке фестиваля посетителям будут доступны будут VR-симуляторы, зона лазертага, современные тренажеры и интерактивные зоны для погружения в военно-тактическую среду. Желающие смогут научиться управлять беспилотными летательными аппаратами, попробовать свои силы в спортивном ориентировании, тактической медицине, работе с оружием, а также выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).