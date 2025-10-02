Проект "Лето в Москве" принес столичным брендам рекордную выручку

Фото: АГН "Москва"
Благодаря участию местные компании смогли вложиться в расширение производства и закупку новых материалов

За сезон столичные предприниматели, которые продавали свою продукцию в павильонах "Сделано в Москве", заметили значительный рост прибыли. Особенной популярностью пользовались косметика и детские товары местного производства, рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Проект "Сделано в Москве" стал частью программы "Лето в Москве". В течение летнего сезона горожане и гости столицы могли приобрести продукцию столичных производителей в специальных павильонах на Болотной площади, Арбате, улице Рождественке и других местах.

Предприниматели, которые создавали продукцию для детей, за три месяца смогли реализовать товаров на 30 млн рублей. По словам некоторых участников программы, маржинальность продукции оказалась в разы выше, чем от реализации через другие каналы. Многим продажи помогли закупить необходимые материалы и инвестировать в новое оборудование перед следующим сезоном.

Бренды из бьюти-индустрии продали продукции на 23 млн рублей, а производители одежды получили выручку в размере 24 млн рублей. Компании, специализирующиеся на мебели и декоре получили порядка 22 млн рублей благодаря участию в "Сделано в Москве".

Сейчас проект насчитывает около 7,5 тысяч участников, на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, произведенных в столице.

Источник: сайт мэра Москвы

