Первые участники проекта "Зима в Москве" готовы к проведению мероприятий

Прием заявок предпринимателей продолжается

Столичные компании могут стать участниками проекта "Зима в Москве", чтобы заявить о своем бренде, получить поддержку города и привлечь новых клиентов. Для этого нужно подготовить бесплатное мероприятие, акцию или скидку для москвичей и подать заявку в разделе "Время возможностей для бизнеса".

Проводить мероприятие можно как на площадке города, так и на своей территории. Второе особенно удобно для предпринимателей из сфер услуг, общепита, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Подав заявку и оформив место в стилистике проекта "Зима в Москве", участники могут рассчитывать на продвижение в СМИ и геосервисах. Также все организаторы получат в подарок "Бизнес-бокс" – набор решений от лидеров рынка для развития своего дела.

Одной из первых заявку на участие в новом сезоне зимнего проекта подала владелица студии йоги Like a Bird Ольга Стройкова. В рамках акции она приглашает москвичей на групповые занятия за полцены.

"Йога гармонично сочетает физическую нагрузку, развитие гибкости и внутреннюю работу над собой. Хочу сделать ее доступной для широкого круга посетителей и внести свой вклад в досуг горожан",

– говорит Ольга. Она отметила, что после участия в проекте "Лето в Москве" студию посетило большое количество жителей района, многие приобрели абонементы. Поэтому к зимнему сезону проекта Ольга подготовила новые привлекательные предложения.

Среди других предпринимателей, уже подавших заявку, – владелец центра иностранных языков и развития для детей и подростков "Полиглотики" Софья Таран. В декабре она организует мастер-классы "Каким бывает Новый год?", на которых ребята смастерят тематические поделки и узнают необычные факты о том, как отмечают этот праздник в Китае, Франции, Италии и других странах.

Новый сезон проекта "Зима в Москве" пройдет с 1 декабря по 28 февраля.