"Зима в Москве" подарила яркие впечатления и добрые эмоции миллионам жителей и гостей столицы

"Зима в Москве" подарила яркие впечатления и добрые эмоции миллионам жителей и гостей столицы
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
К организации мероприятий, помимо города, подключились предприниматели, НКО и просто активные москвичи

Более 30 миллионов человек посетили события проекта "Зима в Москве", который проходил с 1 декабря 2024 года и завершился в минувшее воскресенье красочной Широкой Масленицей. Москвичи и гости города активно посещали разнообразные фестивали и ледовые шоу, участвовали в квестах и спортивных состязаниях, лакомились московскими плюшками с ароматным чаем и вспоминали старые добрые традиции. Итоги первого столь масштабного зимнего проекта представители столичного правительства подвели на пресс-конференции 4 марта.

Известный факт, и мероприятия "Зимы в Москве" это доказали, что Москва – город активных людей. Жители и туристы с удовольствием принимали участие во всех спортивных проектах. Самым популярным и массовым зимним развлечением, как и прежде, стало катание на коньках. Благодаря тому, что многие площадки имели искусственное ледовое покрытие, теплая погода не помешала жителям посещать катки все три месяца. Больше всего посетителей принял каток в "Лужниках" – свыше 100 тысяч человек, и у Северного речного вокзала – более 33 тысяч.

Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва

Любителей лыж в Москве тоже традиционно много, и для них также были созданы все условия.

"Несмотря на аномально теплую погоду лыжня в Лужниках работала практически без перерыва, лишь на несколько солнечных дней ее закрывали, когда все растаяло, а потом опять открыли. Вообще, это беспрецедентно: свободный доступ на лыжно-биатлонную трассу буквально в центре города. Такой возможностью воспользовались почти 20 тысяч человек. Многие брали уроки стрельбы у инструкторов",

– рассказал замруководителя столичного Департамента спорта Михаил Арутюнов. При этом для того, чтобы активно провести свободное время, москвичам вовсе не обязательно было ехать в центр города или крупные парки. В рамках проекта "Мой спортивный район" почти 6000 тренировок на 115 площадках в шаговой доступности от дома посетили более 60 тысяч горожан.

Москва также – город творческих людей. Поэтому здесь столь охотно откликаются на предложения совместить спорт и кино, побывав на кинокатках, семейную прогулку и экскурсию по историческим местам, посетив фестиваль "Усадьбы Москвы", встречу с друзьями и возможность по-новому взглянуть на знакомые архитектурные объекты благодаря уникальным видеопроекциям фестиваля "Город света". Еще один красочный фестиваль, состоявшийся этой зимой в Москве, – "Снег и лед". Для создания 40 ледяных композиций и скульптур потребовалось 600 тонн льда – в итоге получились настоящие архитектурные шедевры, вызывающие восторг у взрослых и детей.

Фото: пресс-служба

Кстати, специально для юной аудитории этой зимой было организовано огромное множество мероприятий и сюрпризов. Можно было бесплатно покататься на каруселях, научиться чему-то новому на мастер-классах, покататься с горок на тюбингах и, конечно, побывать на праздничных новогодних представлениях. Рекордсменом среди городских елок стала Елка мэра в Гостином дворе.

"Более 70 тысяч детишек посетили в этом сезоне "Елку мэра", посмотрели представление, поучаствовали в игровых активностях, получили 50 тонн сладких подарков",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Еще одна елка, пользовавшаяся популярностью среди москвичей, – это, безусловно, "Добрая елка". Благодаря этой благотворительной акции исполнились желания 1700 ребят, оставшихся без родителей, с особенностями здоровья, из многодетных или малообеспеченных семей.  

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

То, что Москва – это город неравнодушных людей, подтверждают и результаты акции "Москва помогает". Не только под Новый год, но буквально всю зиму взрослые и дети несли в "Домики добра" подарки для бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также детей, проживающих на приграничных территориях. Как рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, более 30 тысяч детских наборов со сладостями, игрушками и книгами от москвичей отправили в Луганскую и Донецкую народные республики.

А еще этой зимой Москва была не просто городом, в котором есть подходящие для памятных снимков локации, а одной сплошной фотозоной – настолько красивы были столичные улицы, парки, площади, набережные. Огромный вклад в украшение Москвы внесли предприниматели: аптеки и банки, магазины и отели, салоны красоты и рестораны – все старались создать волшебную новогоднюю атмосферу с помощью оформления витрин, входных групп, фасадов. Авторы наиболее креативных и красочных украшений получат ценные призы от города – итоги конкурса скоро будут подведены.

В целом, мероприятия масштабного проекта "Зима в Москве", впервые проходившего в столице и объединившего многие спортивные, культурные, развлекательные, благотворительные события, посетили более 30 миллионов человек, как москвичей, так и гостей из других регионов и даже стран. И более 60% опрошенных сообщили, что хотят непременно повторить этот опыт. Потому что Москва доказала, что она – лучший город для того, чтобы весело, интересно, вкусно и по-доброму провести новогодние каникулы.

По теме

"Ссора в браке": глава Финляндии дал странную оценку стычке Зеленского и Трампа

Грандиозную перепалку политиков продолжают обсуждать во всем мире

Трамп отомстил Украине после хамства Зеленского

Глава США принял жесткое решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей