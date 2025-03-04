"Зима в Москве" подарила яркие впечатления и добрые эмоции миллионам жителей и гостей столицы

К организации мероприятий, помимо города, подключились предприниматели, НКО и просто активные москвичи

Более 30 миллионов человек посетили события проекта "Зима в Москве", который проходил с 1 декабря 2024 года и завершился в минувшее воскресенье красочной Широкой Масленицей. Москвичи и гости города активно посещали разнообразные фестивали и ледовые шоу, участвовали в квестах и спортивных состязаниях, лакомились московскими плюшками с ароматным чаем и вспоминали старые добрые традиции. Итоги первого столь масштабного зимнего проекта представители столичного правительства подвели на пресс-конференции 4 марта.

Известный факт, и мероприятия "Зимы в Москве" это доказали, что Москва – город активных людей. Жители и туристы с удовольствием принимали участие во всех спортивных проектах. Самым популярным и массовым зимним развлечением, как и прежде, стало катание на коньках. Благодаря тому, что многие площадки имели искусственное ледовое покрытие, теплая погода не помешала жителям посещать катки все три месяца. Больше всего посетителей принял каток в "Лужниках" – свыше 100 тысяч человек, и у Северного речного вокзала – более 33 тысяч.

Любителей лыж в Москве тоже традиционно много, и для них также были созданы все условия.

"Несмотря на аномально теплую погоду лыжня в Лужниках работала практически без перерыва, лишь на несколько солнечных дней ее закрывали, когда все растаяло, а потом опять открыли. Вообще, это беспрецедентно: свободный доступ на лыжно-биатлонную трассу буквально в центре города. Такой возможностью воспользовались почти 20 тысяч человек. Многие брали уроки стрельбы у инструкторов",

– рассказал замруководителя столичного Департамента спорта Михаил Арутюнов. При этом для того, чтобы активно провести свободное время, москвичам вовсе не обязательно было ехать в центр города или крупные парки. В рамках проекта "Мой спортивный район" почти 6000 тренировок на 115 площадках в шаговой доступности от дома посетили более 60 тысяч горожан.

Москва также – город творческих людей. Поэтому здесь столь охотно откликаются на предложения совместить спорт и кино, побывав на кинокатках, семейную прогулку и экскурсию по историческим местам, посетив фестиваль "Усадьбы Москвы", встречу с друзьями и возможность по-новому взглянуть на знакомые архитектурные объекты благодаря уникальным видеопроекциям фестиваля "Город света". Еще один красочный фестиваль, состоявшийся этой зимой в Москве, – "Снег и лед". Для создания 40 ледяных композиций и скульптур потребовалось 600 тонн льда – в итоге получились настоящие архитектурные шедевры, вызывающие восторг у взрослых и детей.

Кстати, специально для юной аудитории этой зимой было организовано огромное множество мероприятий и сюрпризов. Можно было бесплатно покататься на каруселях, научиться чему-то новому на мастер-классах, покататься с горок на тюбингах и, конечно, побывать на праздничных новогодних представлениях. Рекордсменом среди городских елок стала Елка мэра в Гостином дворе.

"Более 70 тысяч детишек посетили в этом сезоне "Елку мэра", посмотрели представление, поучаствовали в игровых активностях, получили 50 тонн сладких подарков",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Еще одна елка, пользовавшаяся популярностью среди москвичей, – это, безусловно, "Добрая елка". Благодаря этой благотворительной акции исполнились желания 1700 ребят, оставшихся без родителей, с особенностями здоровья, из многодетных или малообеспеченных семей.

То, что Москва – это город неравнодушных людей, подтверждают и результаты акции "Москва помогает". Не только под Новый год, но буквально всю зиму взрослые и дети несли в "Домики добра" подарки для бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также детей, проживающих на приграничных территориях. Как рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, более 30 тысяч детских наборов со сладостями, игрушками и книгами от москвичей отправили в Луганскую и Донецкую народные республики.

А еще этой зимой Москва была не просто городом, в котором есть подходящие для памятных снимков локации, а одной сплошной фотозоной – настолько красивы были столичные улицы, парки, площади, набережные. Огромный вклад в украшение Москвы внесли предприниматели: аптеки и банки, магазины и отели, салоны красоты и рестораны – все старались создать волшебную новогоднюю атмосферу с помощью оформления витрин, входных групп, фасадов. Авторы наиболее креативных и красочных украшений получат ценные призы от города – итоги конкурса скоро будут подведены.

В целом, мероприятия масштабного проекта "Зима в Москве", впервые проходившего в столице и объединившего многие спортивные, культурные, развлекательные, благотворительные события, посетили более 30 миллионов человек, как москвичей, так и гостей из других регионов и даже стран. И более 60% опрошенных сообщили, что хотят непременно повторить этот опыт. Потому что Москва доказала, что она – лучший город для того, чтобы весело, интересно, вкусно и по-доброму провести новогодние каникулы.