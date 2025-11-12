Столичные предприниматели смогут бесплатно представить свою продукцию на туристических улицах Москвы

Столичные предприниматели смогут бесплатно представить свою продукцию на туристических улицах Москвы
Фото: медиабанк mos.ru
Подать заявку на участие можно уже сейчас

Зимой на самых популярных у горожан и туристов улицах столицы будут работать арт-павильоны "Сделано в Москве". Разместить там свою продукцию смогут московские производители. Это – один из бесплатных инструментов продвижения, которые город предлагает малому и среднему бизнесу.

Чтобы стать участником маркета, нужно подать заявку в личном кабинете на сайте сделановмоскве.рф и пройти отбор. Для этого компания должна отвечать нескольким условиям: иметь московский ИНН, обеспечивать полный или частичный цикл производства на территории столицы, а также работать на рынке не менее шести месяцев и иметь онлайн-точку продаж.

После регистрации у бренда появляется личный кабинет на сайте проекта, через который можно подать заявку на участие в сезонных маркетах проектов "Зима в Москве" или "Лето в Москве". Предпочтение при отборе будет отдано компаниям, которые предлагают соответствующие сезону товары и на которые имеется запрос потребителей.

Организаторы рассчитывают, что в этом году на полках арт-павильонов будет представлено более 700 столичных брендов, создающих в городе товары для детей, для дома, а также одежду, косметику, предметы декора и пр.

Арт-павильоны проекта "Сделано в Москве" появятся на столичных улицах, площадях и бульварах в рамках проекта "Зима в Москве". Это пример успешного сотрудничества города и предпринимателей, которое делает зимний сезон не только ярким и праздничным, но и экономически значимым для столицы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
