Подготовить питомцев к холодному сезону помогут городские онлайн-сервисы

Фото: АГН Москва
Для удобства сведения о домашних животных можно заранее добавить в личный кабинет на mos.ru

Наступление зимы может неблагоприятно повлиять на домашних питомцев. Уберечь четвероногих любимцев от сезонного обострения заболеваний и подготовить их к холодам поможет своевременное обращение к ветеринару. Действующие городские онлайн-сервисы позволяют заранее спланировать визит к врачу, получать рекомендации специалистов и просматривать амбулаторную карту животных.

Выбрать удобную для посещения городскую ветклинику и записаться на осмотр, профилактическую прививку, обследование или уходовые процедуры можно в несколько кликов на портале mos.ru. Перенести прием при необходимости или вызвать специалиста на дом тоже можно через данный сервис. Услуга доступна также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Информация о приемах в городских ветклиниках будет доступна авторизованным пользователям mos.ru в суперсервисе "Мой питомец". Здесь же размещены инструкции по уходу за животным и советы на все случаи жизни, например, куда обращаться, если питомец потерялся. При этом владельцы могут вручную добавлять информацию о домашних животных, если, например, делали процедуры в частной клинике.

О том, как Москва развивает инфраструктуру для четвероногих питомцев, "Утро" рассказывало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
