В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса

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Изъятый у частного лица самец пумы по кличке Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Он хорошо ест и уже выходит на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.
Ранее зоозащитники сообщили правоохранителям о том, что на западе Москвы неоднократно видели мужчину, который выгуливал на поводке пуму. Как выяснилось, мужчина несколько лет держал редкое дикое животное в квартире обычной многоэтажки. Документов на пуму у него не было.
Геркулеса передали ветеринарам Московского зоопарка. Как оказалось, содержание в неправильных условиях нанесло тяжелый вред здоровью хищника: у него выявили хроническую энтеропатию и эпилепсию.
"Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание",
– сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Геркулес уже привык к зоологам и ветврачам. Ест предлагаемую ему пищу, демонстрирует спокойное поведение. Он все чаще выходит на улицу, в том числе и днем, активно осваивает и метит свою новую территорию. Специалисты московского зоосада и дальше будут наблюдать за состоянием пумы.
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