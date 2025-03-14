В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса

В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса
Фото: кадр видео ТГ Moscowzoo_official
Несколько лет редкую кошку держали в обычной московской квартире

Изъятый у частного лица самец пумы по кличке Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Он хорошо ест и уже выходит на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Ранее зоозащитники сообщили правоохранителям о том, что на западе Москвы неоднократно видели мужчину, который выгуливал на поводке пуму. Как выяснилось, мужчина несколько лет держал редкое дикое животное в квартире обычной многоэтажки. Документов на пуму у него не было.

Геркулеса передали ветеринарам Московского зоопарка. Как оказалось, содержание в неправильных условиях нанесло тяжелый вред здоровью хищника: у него выявили хроническую энтеропатию и эпилепсию.

"Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание",

– сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Геркулес уже привык к зоологам и ветврачам. Ест предлагаемую ему пищу, демонстрирует спокойное поведение. Он все чаще выходит на улицу, в том числе и днем, активно осваивает и метит свою новую территорию. Специалисты московского зоосада и дальше будут наблюдать за состоянием пумы.

Источник: Московский зоопарк
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