В Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком

В Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком
Фото: АГН "Москва"
Питомец был очень любознателен и открыт к людям

Детеныш краснокнижного малайского медведя по имени Лучик впервые вышел в игровую комнату после переселения. В Московском зоопарке показали кадры с малышом, который наслаждался досугом и с интересом изучал новые предметы и обстановку.

Зоологи рассказали, что Лучик воспринял этот выход большей любознательностью, чем девочки Маша и Звездочка, которые сперва проявили осторожность.

"Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой", – поделился ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

Сперва малыш исследовал все внизу, поскольку из-за возраста еще плохо лазает. Также он активно играл вместе с зоологами и проявлял больше желания взаимодействовать с людьми, чем девочки.

Ранее в Московском зоопарке показали первые кадры с медвежонком Звездочкой.

Источник: Telegram
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