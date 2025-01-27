Уверенная и самодостаточная: в зоопарке Москвы показали первое видео с медведицей Звездочкой

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Малайская медведица Звездочка освоила игровое помещение. Об этом сообщили в Московском зоопарке и продемонстрировали видеокадры из вольера.
Юная Звездочка прибыла в Москву в конце прошлого года, поэтому пока находится на карантине и привыкает к новому дому. Процесс идет вполне успешно. Как отмечают зоологи, Звездочка более самостоятельна в отличие от Маши, которая поселилась в Московском зоопарке в августе 2024 года.
"Звездочка сразу начала активно осваивать игровую комнату. Ведет она себя достаточно уверенно, изучает все, учится лазить по бревнам, так же, как и до нее Маша. Она очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками. Характер у Звездочки более уверенный, самодостаточный, она менее привязана к людям. Она предпочитает играть сама с собой, нежели с людьми, выдерживает определенную дистанцию",
– рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин. Он обратил внимание, что у Звездочки хорошая, соответствующая по возрасту координация и сила, и в целом медведица хорошо развивается.
В настоящее время в Московском зоопарке три малайских медвежонка: Маша, Звездочка и Лучик. Имена им дали москвичи, проголосовав на платформе "Активный гражданин". Звездочка и Лучик сейчас проходят адаптацию в раздельных помещениях, но они могут слышать и чувствовать друг от друга. А Маша уже переехала в экспозиционный вольер, где впервые увидела посетителей.
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