Новое законодательство защитит природу Москвы и ее биоразнообразие — эксперт

Экологическое благополучие столицы представляет огромную ценность

Новые принципы управления московским зеленым фондом обеспечат более комплексный подход к озеленению столицы, что будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Как сообщила замдиректора Института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова, в настоящее время город признан одним из самых зеленых мегаполисов мира, что во многом стало возможным благодаря наличию обширных природных территорий и многочисленных зеленых насаждений в районах жилой и исторической застройки.

Эксперт обратила особое внимание на то, что для поддержания экологического баланса в городе важно продолжать работу с зелеными насаждениями везде: в больших парках, маленьких скверах и на дворовых территориях. В этой сфере ключевую роль играет недавно обновленное законодательство Москвы, которое направлено на системное регулирование всех компонентов зеленого фонда города.

Одним из значимых изменений стало внедрение понятия "зеленого каркаса". В него включаются все территории зеленого фонда, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

Кроме того, обновленное законодательство подчеркивает важность сохранения экосистемных функций зеленых насаждений, таких как улучшение качества воздуха, снижение уровня шума и пыли, а также регулирование температурных колебаний.

"Все это будет учитываться при озеленении, при высадке новых саженцев, при принятии решений в управлении тем или иным участком зеленых насаждений", – пояснила Наталья Поротникова.

Особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия, включая поддержание различных видов флоры и фауны, что способствует улучшению экосистемы города.

"Таким образом системный подход и внимание к важнейшим деталям должны обеспечить гармоничное развитие города, его зеленой составляющей – качественной, доступной, благоприятной для жизни человека, животного и растительного мира", – обратила особое внимание Поротникова.

Эксперт напомнила, что на сегодняшний день почти 50% территории Москвы занимают парки, скверы и природные зоны.