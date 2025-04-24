Исследования ученых позволили оценить богатство флоры и фауны "Лосиного острова"

Работа направлена на сохранение биоразнообразия территории

Рекомендации и выводы экспертов, которые проводили исследования в московской части национального парка "Лосиный остров", лягут в основу работы по развитию и сохранению экосистемы этой природной территории. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Он отметил, что в изучении природы "Лосиного острова" приняли участие более 80 профильных экспертов. Они провели грандиозную работу, собрав и систематизировав информацию о состоянии природных сообществ нацпарка, его лесов, растительного покрова и водоемов.

"В ходе исследования установлено, что на территории "Лосиного острова" в пределах мегаполиса обитают более 300 видов животных, произрастает более тысячи видов растений, причем обнаружены краснокнижные виды флоры и фауны",

– сообщил Данилов-Данильян.

По словам ученых, на данном этапе воздействие человека на природу национального парка находится на довольно низком уровне. Но важно продолжать мониторинг, чтобы поддерживать благоприятную среду для сохранения и развития биоразнообразия территории.

Эксперт, в частности, одобрил идею создание "тихих зон" в московской части нацпарка, где присутствие человека будет сведено к минимуму, при этом природная среда останется под защитой.

Напомним, что в прошлом году столичные биологи зафиксировали появление в Москве восьми видов редких животных.